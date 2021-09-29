Сенатор Тед Круз заявил о проигрыше США из-за «СП-2»: «Путин победил, Америка проиграла»

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29 сентября 2021, 20:47

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Американский сенатор Тед Круз призвал своих коллег остановить запуск газопровода «Северный поток – 2». По его словам, проект стал следствием сотрудничества президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

«Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"… Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?» - написал он в Twitter под своим видеообращением.

Круз отметил, что Байден не стал выступать против трубопровода даже после отставки канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживала проект. Он считает, что теперь «Путин победил».

«И что теперь? Путин победил, Америка проиграла», - резюмировал сенатор.

Ранее украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что российский трубопровод «Турецкий поток» является более серьезной угрозой для экономики страны, чем недавно построенный «Северный поток-2».

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