Украинский генерал Москаль назвал «Турецкий поток» более серьезной угрозой, чем «Северного потока – 2»

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28 сентября 2021, 08:36 Источник: РИА "Новости"

Турецкий поток, фото: Gazprom/Globallookpress.com

Украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заявил, что российский трубопровод «Турецкий поток» является более серьезной угрозой для экономики страны, чем недавно построенный «Северный поток-2».

27 сентября Венгрия и Россия заключили долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет. При этом 3,5 млрд куб м «голубого топлива» в год будет поступать через Сербию, еще млрд – через Австрию. Договор вступает в силу 1 октября.

Москаль назвал данное сообщение «сказкой». По его словам, Украина покупает реверсный газ из Словакии, хотя у страны нет никакой скважины, и она не производит топливо. Он отметил, что «Турецкий поток» «намного хуже экономически для Киева, чем «Северный поток – 2».

«Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из "Северного потока - 2". Так у кого мы будем покупать?» - добавил военный.

Генерал напомнил, что топливо по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию.

Ранее сообщалось, что глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон допустил полную остановку или значительное сокращение транзита газа через страну после заключения контракта между Россией и Венгрией.

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