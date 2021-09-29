США всегда собирались воевать с Россией и Китаем на территории Европы

Аргументы Недели → В мире 13+

29 сентября 2021, 18:33

Военные специалисты в американских штабах и военном сообществе весьма негативно оценивают перспективы войны в Европе против России, а также против Китая на ряде азиатских направлений. Исходя из итогов крупнейших российских учений и проверок боеготовности недавних лет, а также военных кампаний российской армии последнего времени, в США сделан вывод о том, что воевать американцам и НАТО будет крайне тяжело.



Оказывается, ещё с 2013 г. вплоть до 2019 г. командованием Сил специальных операций армии США (СОКОМ) разрабатывалась в жизнь некая «Оперативная концепция сопротивления». Ответственным за её реализацию является командование СОКОМ в Европе (и в Азии, если речь о Китае). Причём в числе разработчиков не только американцы, но и, например, их шведские коллеги в области специальных операций. Хотя Швеция не член НАТО. Впрочем, Украина тоже не член НАТО, но организации сопротивления в этой стране и в Грузии американцами уделяется большое внимание.



Причём дата начала разработки концепции говорит о том, что начавшееся в 2014 г. обострение между Россией и США никак не связано с Крымом и боевыми действиями на Донбассе. Для Вашингтона это были лишь поводы. То есть ещё до этих событий в США уже знали, что вскоре соперничество с Россией перейдёт в острую фазу, а повод найдётся. Сначала им чуть не стала Сирия, а потом майдан на Украине и действия РФ по защите своих интересов на этом направлении. Не было бы майдана – нашли бы что-то ещё.



Сопротивлением назывались силы подпольщиков и партизан в оккупированной вермахтом Европе в годы Второй мировой войны. Все мы помним ещё со школы о французском Сопротивлении, о греческих или югославских партизанах и так далее.

Американцы не скрывают, что в список стран, которые они не смогут защитить, войдут Украина, Грузия, Прибалтика, Норвегия, Польша, Болгария, Румыния и даже Германия. Непонятно, правда, что будет со Швецией – откуда там возьмутся «оккупанты»? Придут из Норвегии? А зачем, если страна нейтральна?



Также не ясно, почему, оккупировав ряд передовых стран НАТО, Россия должна переводить конфликт в вялотекущую войну на истощение. Если дело дойдёт до выяснения отношений подобным образом, «ограниченная война» Москву никак не устроит – вопрос должен решаться до полного разгрома противника и как можно быстрее. А повесить себе на шею камни вроде Польши, Прибалтики и прочих «братушек» из Болгарии и Румынии – не является целью войны. В США же всегда хотели ограничить войну Европой или же её частью – эти страны не жалко, а Штаты останутся целы. Но номер не пройдёт. Не надо даже начинать.



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