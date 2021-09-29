Фумио Кисида избран лидером правящей партии Японии, он сменит Есихидэ Суга на посту премьер-министра

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29 сентября 2021, 10:38

Флаг Японии, Frank Röder / CHROMORANGE / globallookpress.com

В Японии бывший министр иностранных дел Фумио Кисиду избран новым лидером правящей Либерально-демократической партии. За лидерство в правящей партии Фумио Кисиду боролся с Таро Коно, бывшим главой МИД, экс-министром обороны, отвечающим сейчас правительстве Японии за вопросы вакцинации населения.

Во втором туре за Кисиду отдали 257 из 427 голосов. За Коно проголосовали 170 человек. Фумио Кисида сменит на посту премьер-министра Японии Есихидэ Суга. Официально Фумио Кисида будет утвержден премьером 4 октября.

Накануне выборов Фумио Кисида огласил свою предвыборную программу, один из пунктов в ней - сократить разрыв между бедными и богатыми.

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