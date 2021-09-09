Кандидат в премьеры Японии призвал бизнесменов делиться

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9 сентября 2021, 12:52

Ещё один политик вслед за китайским Си Цзиньпинем призвал богачей делиться. Накануне выборов премьера Японии в конце сентября кандидат на главный пост Японии Фумио Кисида огласил свою предвыборную программу: сократить разрыв между бедными и богатыми. Ранее он возглавлял внешнеполитическое ведомство.



Кисида считает, что Япония должна развиваться по новому капиталистическому пути. Премьеру Синдзо Абэ не удалось сократить количество бедных в стране. Фумио призывает богатых японцев к распределению капитала, чтобы увеличить спрос и потребление.



В оборонной сфере Кисида считает необходимым создание новой ракеты для нанесения упреждающего удара по противникам. Он, как и предыдущее руководство страны, выступает за расширение диалога с Вашингтоном для сдерживания КНР.



Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов считает, что новая форма экономики в понимании Кисиды не вписывается в законы страны. Чтобы сократить неравенство в Японии, необходимо полностью перестроить экономику. Идеи о резком переходе к новой форме капитализма носят популистский характер.





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