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Европейский парламентарий Михай Тудосе предупредил, что зимой ЕС из-за нехватки газа столкнётся с «энергетическим кризисом»

, 10:14

Европейский парламентарий Михай Тудосе предупредил, что зимой ЕС из-за нехватки газа столкнётся с «энергетическим кризисом»
фото: pixabay.com

Европейский парламентарий Михай Тудосе обратился к Еврокомиссии с предупреждением, что зимой Евросоюзу из-за нехватки газа грозит «серьёзный энергетический кризис». Газ на торгах в Европе дорожает и дорожает в последнее время, цены на голубое топливо там в ходе торгов превысили психологическую отметку в $1 тыс. за 1 тыс. кубометров.

Политик Михай Тудос назвал две причины, по которым у ЕС могут зимой возникнуть проблемы с газом: резкое увеличение цен на энергоресурсы и потенциальная нехватка природного газа.

Он отметил, что поскольку в 2021 году цены на природный газ в Европе повышались несколько раз, то это привело к «значительному увеличению стоимости электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей по всему ЕС». Парламентарий подчеркнул, что «энергетическая нищета» растёт беспрецедентными темпами, некоторые европейские потребители «неспособны оплачивать свои счета за отопление и электричество»,- передает RT.

Тудосе также подчеркнул что запасов природного газа в хранилищах ЕС сейчас «на 21% ниже нормального уровня для этого времени года».

Смогут ли  европейцы  быстро справиться с возникшим по их вине энергетическим кризисом? 

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