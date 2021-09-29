Глава Госдепартамента США обвинил Россию в срыве совещания ОБСЕ в 2021 году

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29 сентября 2021, 08:23 Источник: РИА Новости

Энтони Блинкен, фото: CNP/AdMedia/ globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия якобы заблокировала проведение ежегодного совещания ОБСЕ по вопросам человеческого измерения в 2021 году. Встреча должна была состояться 27 сентября в Варшаве.

«Совещание ОБСЕ по человеческому измерению в 2021 году не состоялось из-за решения правительства России заблокировать эту встречу. Мы глубоко сожалеем в связи с этой попыткой российских властей заблокировать контроль над ухудшающимся положением в области прав человека», - высказал он.

Блинкен отметил, что США не собираются игнорировать нарушения прав человека в мире. По его словам, Вашингтон «по-прежнему ожидает, что ОБСЕ и ее государства-участники будут проводить свои запланированные встречи», посвященные этой теме. Он добавил, что американские власти продолжат делать все от них зависящее для привлечения внимания ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ.

Ранее сенатор-демократ Джин Шахин и её коллеги обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины.

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