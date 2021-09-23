Cенатор-демократ Джин Шахин и её коллеги обвинили Россию в «злонамеренной деятельности» против Украины

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23 сентября 2021, 14:12

фото: pixabay.com

Сенатор-демократ Джин Шахин вместе с группой коллег представила на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» России, направленной против Украины.

В этом документе американские сенаторы затрагивают ряд значимых для Украины событий, произошедших в стране в период с 1990 года, среди которых - объявление независимости государства, «оранжевая революция», так называемая революция достоинства, стремление киевских властей в НАТО и Евросоюз.

По мнению членов конгресса, Россия проводит «злонамеренную деятельность» против Украины. К таковой сенаторы отнесли российское «вторжение» на территорию соседнего государства и «оккупацию» Крыма, - передаёт RT.

Американские сенаторы призывают правительства США и союзников усиливать санкционное давление на Россию до тех пор, пока Москва «не выполнит свои международные обязательства уважать территориальную целостность Украины».

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