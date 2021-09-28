Глава МИД Венгрии отверг попытки России посягать на её суверенитет после контракта с «Газпромом»

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28 сентября 2021, 21:30 Источник: ТАСС

Петер Сийярто, фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт отвергает любые попытки посягать на её суверенитет» после заключения контракт на поставки газа с Россией. Страны подписали документ 27 сентября.

«В центральной части Европы поставки энергоресурсов - это вопрос национальной безопасности. При этом мы учитываем региональную ситуацию с инфраструктурами... Для нас, центральноевропейцев, российский газ - это главный вариант, это даёт нам возможность не закупать его с дальними поставками»,- высказал дипломат.

Сийярто отметил, что Венгрия имеет суверенного право подписывать контракты на поставки энергоресурсов с любой страной на тех условиях, которые ей подходят. Министр назвал «недопустимой» критику в адрес страны за то, что она обеспечивает дома местных жителей теплом, а также следит за функционированием своей промышленности. По его словам, Будапешт рассматривает такие действия как «посягательство на двусторонние отношения».

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину не должно волновать, с кем Будапешт заключает договорённости, а также назвал попытки осуждать соглашение между странами «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». Оба государства взаимно вызвали послов в МИД.

Кроме того, министр пояснил, что именно Россия определяет маршрут газовых поставок.

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