Глава МИД Венгрии Сийярто дал понять Киеву, что никто не может вмешиваться в решения страны в сфере энергетики

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28 сентября 2021, 16:14 Источник: РИА Новости

Петер Сийярто, фото: Heikki Saukkomaa via www.imago-i/Global Look Press

Глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что именно Россия определяет маршрут газовых поставок. Он отметил, что голубое топливо Венгрия покупает у РФ в течение последних 45-46 лет.

Ранее украинские власти обрушились с критикой на венгерское руководство из-за нового контракта с компанией России “Газпром”. В МИД Украины подчеркнули, что тем самым ресурс будет поставляться в обход украинской земли. По словам Сергея Макогона, главы “Оператора ГТС Украины”, транзит в Венгрию должен быть сокращен или полностью остановлен, хотя имеется контракт до 2024 года.

В свою очередь Сийярто заявил следующее: “Маршрут поставки определяется теми, у кого есть газ… Это решает Россия. Это не наш вопрос”. Он добавил, что в решения Будапешта в энергетической сфере “никто не имеет права вмешиваться”.

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