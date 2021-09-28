На Украине попросили россиян «убраться из Крыма»

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28 сентября 2021, 20:48

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

На Украине резко отреагировали на российскую рекламу туристического отдыха в Крыму. В официальном Twitter-аккаунте станы, созданном в 2016 году сотрудниками администрации экс-президента Петра Порошенко, появилось пожелание «убраться» с полуострова.

«Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона разместила в официальном Twitter-аккаунте пост, восхваляющий природу Крыма в осенний период. В нем сказано, что зелёный, золотой и красные цвета переливаются между собой на фоне чарующего движения Черного моря.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «лучшие камеры» Крыма готовы принять украинские власти после слов президента Владимира Зеленского о том, что их с радостью будут принимать в республике, поскольку с «Украиной на полуостров вернется жизнь».

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