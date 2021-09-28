На Украине попросили россиян «убраться из Крыма»

На Украине резко отреагировали на российскую рекламу туристического отдыха в Крыму. В официальном Twitter-аккаунте станы, созданном в 2016 году сотрудниками администрации экс-президента Петра Порошенко, появилось пожелание «убраться» с полуострова.
«Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда», - говорится в сообщении.
Отмечается, что российская сторона разместила в официальном Twitter-аккаунте пост, восхваляющий природу Крыма в осенний период. В нем сказано, что зелёный, золотой и красные цвета переливаются между собой на фоне чарующего движения Черного моря.
Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «лучшие камеры» Крыма готовы принять украинские власти после слов президента Владимира Зеленского о том, что их с радостью будут принимать в республике, поскольку с «Украиной на полуостров вернется жизнь».
https://t.co/HGdLmNJDyc?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link pic.twitter.com/Zhzkk4GOtx— Ukraine / Україна (@Ukraine) September 26, 2021
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