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На Украине попросили россиян «убраться из Крыма»

, 20:48

На Украине попросили россиян «убраться из Крыма»
Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

На Украине резко отреагировали на российскую рекламу туристического отдыха в Крыму. В официальном Twitter-аккаунте станы, созданном в 2016 году сотрудниками администрации экс-президента Петра Порошенко, появилось пожелание «убраться» с полуострова.

«Рекламировать украинские регионы, конечно, мило, но лучше бы вы убрались оттуда», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона разместила в официальном Twitter-аккаунте пост, восхваляющий природу Крыма в осенний период. В нем сказано, что зелёный, золотой и красные цвета переливаются между собой на фоне чарующего движения Черного моря.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «лучшие камеры» Крыма готовы принять украинские власти после слов президента Владимира Зеленского о том, что их с радостью будут принимать в республике, поскольку с «Украиной на полуостров вернется жизнь».

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