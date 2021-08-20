Вице-спикер Ефим Фикс заявил, что готов принять «рычащую» на Крым и Россию украинскую власть в тюрьме

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20 августа 2021, 08:18 Источник: РИА Новости

Крым, фото: Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что «лучшие камеры» полуострова готовы принять украинские власти. Так он отреагировал на слова президента Владимира Зеленского о том, что киевскую власть с радостью будут принимать в республике, поскольку с «Украиной в Крым вернется жизнь».

«Если они хотят посмотреть, как выглядят наши следственные изоляторы, то пусть приезжают, мы с удовольствием примем и предоставим в их безвременное пользование лучшие камеры, которые у нас есть. Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Пусть наши недруги знают, что нельзя поднимать руку и тем более рычать на Крым, на крымчан и на Россию», - высказал он.

Фикс добавил, что в Крыму с удовольствием принимают всех гостей, которые приезжают «без камня за пазухой и агрессии». Однако тех, кто негативно настроен против жителей полуострова и намерены создавать проблемы, тоже готовы с радостью принимать в республике, но в совершенно другом месте – в СИЗО и тюрьме, отметил первый вице-спикер.

Ранее Ефим Фикс назвал условия для визита Владимира Зеленского в Крым.

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