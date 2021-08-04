Ефим Фикс назвал условия для визита Владимира Зеленского в Крым

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4 августа 2021, 08:05 Источник: РИА Новости

Ялта, фото: Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Владимир Зеленский, украинский президент, может приехать в Крым как турист, но при условии, что он публично откажется от своих "националистических замашек" территорию Российской Федерации.

Условия приезда Зеленского, "скучающего по Крыму", назвал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Зеленский накануне в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край, так, как украинцы.

Президент Украины ударился в воспоминания, как в детстве отдыхал на море в Крыму, ел крымские рапаны. Зеленский заявил, что считает полуостров своим, поскольку Крым у него ассоциируется с уникальной природой, морем и детством.

Фикс ответил: "Если Зеленский и вправду так сильно скучает за Крымом и любит его, то он может посетить полуостров с частным визитом как обычный турист: поесть рапанов, попрыгать со скалы в море, прогуляться в горы, насладиться крымским вином" и отметил, что перед приездом на полуостров он должен "публично" отказаться "от своих националистических замашек, признав выбор крымского народа жить со своей исторической родиной Россией", а также взять "курс на сближение двух государств".

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