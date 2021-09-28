МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за сделки Будапешта с Москвой по газу

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28 сентября 2021, 12:45 Источник: РИА "Новости"

плита, фото: pixabay.com

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил о приглашении посла Венгрии в ответ на действия Будапешта. Киев намерен донести свою позицию по сделке с «Газпромом» о поставках 4,5 миллиарда кубометров «голубого» топлива в год в течение последующих 15 лет.

«МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию»,- высказал представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, Киев считает, что транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность страны и энергетическую безопасность Европы. Николенко пояснил, что новый долгосрочный контракт между Венгрией и Россией «наносит серьезный удар украинского-венгерским отношениям». Он добавил, что в таком случае были приняты решительные меры для защиты национальных интересов.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украину не должно волновать, с кем Будапешт заключает договорённости, а также назвал попытки осуждать соглашение между странами «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». Он вызвал украинского посла в МИД.

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