В МИД Венгрии вызвали посла Украины после сделки Будапешта с «Газпромом»

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28 сентября 2021, 11:07

плита, фото: pixabay.com

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что украинского посла пригласили в МИД после действий Киева в отношении сделки между Будапештом и Москвой по газу.

«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны»,- написал дипломат в Facebook.

Сийярто пояснил, что Киев не должно волновать, с кем Будапешт заключает контракты, а также назвал попытки осуждать договорённости между странами «серьезным нарушением суверенитета и интересов национальной безопасности». По его словам, своими действиями Украина показывает, что хочет «помешать безопасному газоснабжению в Венгрии, отоплению домов и управлению энергетической отраслью». Он назвал этот шаг «недружелюбным» после всей поддержки, которую страна оказывала Киеву. Глава МИД напомнил о предоставлении медицинской техники, в том числе дыхательных аппаратов, финансировании и сотрудничестве в военной сфере.

Ранее сообщалось, что 27 сентября генеральный директор «Газпром экспорта» Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании MVM Group Дьёрдь Ковор подписали долгосрочный контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров «голубого» топлива в год в течение последующих 15 лет.

В МИД Украины заявили, что Венгрия заключила контракт с РФ на поставку газа в обход Киева, и тем самым наносит ущерб двусторонним отношениям.

При этом глава компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон, несмотря на договор до 2024 года, ожидает полного прекращения или значительного сокращения транзита топлива через страну.

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