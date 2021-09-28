Сайт Avia.pro: новую ракету США, разогнавшуюся до гиперзвуковой скорости, способен сбить российский С-300

Аргументы Недели → В мире 13+

28 сентября 2021, 11:20 Источник: Avia.pro

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Новую ракету Соединенных Штатов, разогнавшуюся до гиперзвуковой скорости, способен сбить российский комплекс С-300. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

В понедельник американское Минобороны проинформировало об успешном испытании нового гиперзвукового снаряда. Согласно обнародованным сведениям, в ходе тестирования боеприпас достиг скорости, в пять раз превышающую скорость звука.

Портал Avia.pro пишет, что «результат, продемонстрированный американской ракетой, мягко говоря, можно назвать “слабоватым”». «С учетом того, что разгон до гиперзвуковой скорости осуществляется на конечном этапе полета», сбить новый снаряд США способна даже система С-300, отмечает сайт.

Ранее сегодня тот же ресурс предрек, что запрещенное в России террористическое движение «Талибан» в будущем может обзавестись ядерным оружием.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости