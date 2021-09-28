Издание Avia.pro: взявший власть в Афганистане «Талибан» в будущем может обзавестись ядерным оружием

Аргументы Недели → В мире 13+

28 сентября 2021, 10:18 Источник: Avia.pro

Боевики в Афганистане, STR / globallookpress.com

Взявшее власть в Афганистане движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в будущем может обзавестись ядерным оружием. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Интернет-издание Avia.pro сочло реальным сценарий, при котором талибы получат доступ к средствам массового поражения. Такой вариант развития событий возможен, если боевики захватят часть территории соседнего Пакистана, который обладает ядерным оружием, прогнозирует портал.

В процитированной публикации отмечается, что на данную опасность указал некоторое время назад бывший советник президента США Джон Болтон.

Ранее во вторник тот же сайт написал, что одной из причин массовых потерь Армении в конфликте в Нагорном Карабахе стало применение Азербайджаном запрещенных фосфорных бомб.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости