Avia.pro: одной из причин массовых потерь Армении в войне в Карабахе стало применение Азербайджаном запрещенных фосфорных бомб

Одной из причин массовых потерь Армении в войне в Нагорном Карабахе стало применение Азербайджаном фосфорных бомб, запрещенных международными соглашениями. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что силы Баку неоднократно использовали в ходе прошлогоднего 44-дневного конфликта в Карабахе запрещенные фосфорные боеприпасы. Это привело к выводу из строя большого количество техники армянских военных и послужило одной из причин их массовых потерь, отмечается в процитированной публикации.
Ранее во вторник сообщалось, что сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе Африна.
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