Avia.pro: одной из причин массовых потерь Армении в войне в Карабахе стало применение Азербайджаном запрещенных фосфорных бомб

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28 сентября 2021, 08:06 Источник: Avia.pro

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Одной из причин массовых потерь Армении в войне в Нагорном Карабахе стало применение Азербайджаном фосфорных бомб, запрещенных международными соглашениями. Об этом говорится в материале интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что силы Баку неоднократно использовали в ходе прошлогоднего 44-дневного конфликта в Карабахе запрещенные фосфорные боеприпасы. Это привело к выводу из строя большого количество техники армянских военных и послужило одной из причин их массовых потерь, отмечается в процитированной публикации.

Ранее во вторник сообщалось, что сирийские боевики обстреляли российские самолеты из зенитной артиллерии в районе Африна.

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