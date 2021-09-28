Bloomberg: стремительный рост цен на газ в Европе вызывает обеспокоенность, обновлен исторический максимум

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28 сентября 2021, 10:48 Источник: Bloomberg

плита, фото: pixabay.com

Цены на газ на фьючерсном рынке Европы во вторник, 28 сентября, стремительно растут. Показатели достигли максимальных значений с февраля 2014 года.

По данным ICE Futures, на 10.10 (мск) цена ноябрьского фьючерса на природный газ в США выросла на 4,9%, до 6,15 доллара за MMBtu (миллион британских тепловых единиц). Кроме того, показатель подскакивал уже до 6,3 долл. – максимального значения с февраля 2014 года.

Отмечается, что фьючерсы по индексу голландского TTF (самого ликвидного европейского хаба) стартовали с 992 долл. и к 10.10 (мск) достигли исторического максимума - почти 1030 долл.

Однако в Европе и Азии обеспокоены стремительным ростом стоимости газа из-за низких запасов топлива.

"Поскольку в ближайшие несколько месяцев не ожидается значительного увеличения добычи, а экспортные предприятия работают почти на полную мощность из-за высокого спроса в Европе и Азии, ощущение дефицита может легко стать реальностью, если будет холодный декабрь",- пояснил эксперт Деннис Кисслер.

Ранее эксперт по энергетике Борис Марцинкевич предположил, что к резкому подорожанию газа для Европы привели действия Польши.

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