Эксперт Марцинкевич заявил, что к резкому подорожанию газа для Европы привели действия Польши

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27 сентября 2021, 14:55 Источник: Экономика сегодня

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Цены на газ в контрактах с российской компанией “Газпром” увеличиваются для жителей Европы из-за иска Польши против газового гиганта. Такое заявление сделал эксперт по энергетике Борис Марцинкевич.

По его словам, долгосрочные контракты с компанией РФ уже практически не защищают европейцев от роста цен на голубое топливо на спотовых рынках. Марцинкевич подчеркнул, что Евросоюз должен сказать “спасибо” Варшаве, ведь ее компания PGNiG в минувшем году одержала в Стокгольме победу над “Газпромом”.

От истцов поступало требование принимать во внимание в договорах рыночные условия, и суд обязал российскую компанию выплатить сумму в размере 3 млрд долларов. Эксперт отметил, что в нынешнем году за иск Польши приходится расплачиваться всей Европе, ведь стоимость поступающего из России ресурса увеличивается в “длинных” контрактах вслед за спотом с отсрочкой в несколько месяцев.

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