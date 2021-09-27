WP: в ноябре США перестанут пускать вакцинированных «Спутником V» в страну

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27 сентября 2021, 22:08

вакцина, фото: Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что американские власти не будут впускать в страну людей, привитых против новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

Согласно новым требованиям, иностранцы, желающие попасть в США, должны быть вакцинированы препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Отмечается, что препарат «Спутник V» еще не получил признание. По данным издания «The Washington Post», правила вступят в силу в ноябре.

«Это большая проблема для российских путешественников и для людей в других странах, которые вакцинировались "Спутником V"» - считает профессор Вирджинского университета Джудит Твигг.

По официальной информации, в 2019 году Соединённые Штаты посетили 300 тысяч граждан РФ.

Кроме того, автор материала не исключает, что в страну не смогу попасть и вакцинированные препаратом Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

Ранее замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил, что вопрос об одобрении вакцины «Спутник V» в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.

При этом 27 сентября ВОЗ попросила Россию предоставить дополнительную информацию по вопросу включения «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с коронавирусом. После рассмотрения новых сведений, возможно, будет запланирована инспекционная поездка экспертов в Москву.

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