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Одобрение вакцины «Спутник V» в ВОЗ приостановлено

, 21:01 Источник: РИА "Новости"

Одобрение вакцины «Спутник V» в ВОЗ приостановлено
вакцина "Спутник V", Lev Vlasov/Keystone Press Agency

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил, что вопрос об одобрении вакцины "Спутник V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.

Жарбас Барбоса подчеркнул, что процесс одобрения "Спутника V" для экстренного использования приостановлен, поскольку в ходе инспекции одной из фабрик не было обнаружено, что завод согласен с применением надлежащих практик производства.

Уточняется, что в данном случае должны быть проведены необходимые изменения, а также запрошена новая инспекция.

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