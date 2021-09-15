Одобрение вакцины «Спутник V» в ВОЗ приостановлено

Замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщил, что вопрос об одобрении вакцины "Спутник V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.
Жарбас Барбоса подчеркнул, что процесс одобрения "Спутника V" для экстренного использования приостановлен, поскольку в ходе инспекции одной из фабрик не было обнаружено, что завод согласен с применением надлежащих практик производства.
Уточняется, что в данном случае должны быть проведены необходимые изменения, а также запрошена новая инспекция.
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