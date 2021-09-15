В Иране одобрили использование российской вакцины «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения Ирана в среду, 15 сентября, сообщило об одобрении однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Соответствующую информацию предоставил Российский фонд прямых инвестиций.
В РФПИ подчеркнули, что вакцинация российским препаратом "Спутник Лайт" даст возможность ускорить иммунизацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет в Иране. В январе текущего года в стране также одобрили двухкомпонентную вакцину "Спутник V".
Напомним, накануне лидеры Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин обсудили сотрудничество государств в борьбе с пандемией COVID-19.
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