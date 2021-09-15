В Иране одобрили использование российской вакцины «Спутник Лайт»

Аргументы Недели → В мире 13+

15 сентября 2021, 16:28 Источник: РФПИ

шприц, pixabay.com

Министерство здравоохранения Ирана в среду, 15 сентября, сообщило об одобрении однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Соответствующую информацию предоставил Российский фонд прямых инвестиций.

В РФПИ подчеркнули, что вакцинация российским препаратом "Спутник Лайт" даст возможность ускорить иммунизацию населения и быстрее сформировать популяционный иммунитет в Иране. В январе текущего года в стране также одобрили двухкомпонентную вакцину "Спутник V".

Напомним, накануне лидеры Ирана и России Эбрахим Раиси и Владимир Путин обсудили сотрудничество государств в борьбе с пандемией COVID-19.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости