Кулеба ответил на слова Путина о «красных линиях»: Киев сам разберется, что делать в целях безопасности украинцев

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27 сентября 2021, 18:46

Дмитрий Кулеба, фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев сам позаботится о безопасности своего населения. Так он отреагировал на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о «красных линиях» и НАТО.

«"Красные линии" Путина ограничиваются территорией РФ. С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», - написал он в Facebook.

Напомним, что 27 сентября прошли переговоры между Владимиром Путиным и белорусским лидером Александром Лукашенко. Глава республики заявил, что США перебрасывают базы Североатлантического альянса на территорию Украины. Он предложил российскому коллеге принимать совместные ответные действия на размещение войск.

Комментируя высказывание Лукашенко, Песков пояснил, что Путин неоднократно говорил, что «расширения военной инфраструктуры НАТО» в Украине за гранью «красных линий».

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