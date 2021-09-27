Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что США создают базы НАТО на Украине

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27 сентября 2021, 14:11 Источник: РИА Новости

Александр Лукашенко, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в ходе разговора с главой российского государства Владимиром Путиным Москва и Минск договорились совместно принимать ответные действия на размещение войск Североатлантического альянса на украинской территории.

Сегодня, 27 сентября, руководство силового блока Белоруссии проинформирует Лукашенко о том, какая ситуация наблюдается на государственной границе. По словам белорусского президента, акцентировать внимание необходимо на украинском участке границы.

“Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать”,- сказал глава Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко отметил, что если Москва и Минск никаких действий по этому вопросу не примут, то совсем скоро на границе могут “разместить ракеты соответствующей дальности”, чего допустить нельзя.

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