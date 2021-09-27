Military Watch: Запад в прошлом сорвал продажу Китаю украинских стратегических бомбардировщиков Ту-160

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27 сентября 2021, 15:54 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, UAC / globallookpress.com

Запад в прошлом сорвал продажу Китаю украинских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Как пишет издание Military Watch, если в настоящий момент Ту-160 эксплуатируются исключительно Россией, то в начале 1990-х годов значительная часть данных самолетов находилась в распоряжении Киева. Украинские Ту-160 должны были быть проданы Китаю, который выражал заинтересованность в модернизации своей армии путем покупки систем вооружения, оставшихся от СССР.

Сделку сорвал Запад, который опасался усиления возможностей военной авиации КНР. Соединенные Штаты и их европейские союзники заплатили Украине, чтобы она утилизировала Ту-160, однако Киев в итоге передал самолеты Москве.

«Из-за вмешательства Запада китайские ВВС до сих пор не имеют бомбардировщиков межконтинентальной дальности», — отмечается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Military Watch.

Ранее сегодня портал «Репортер» сообщил, что российский вертолет смог уйти от обстрела турецким ракетным комплексом в Сирии.

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