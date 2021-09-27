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«Репортер»: российский вертолет смог уйти от обстрела турецким ракетным комплексом в Сирии

, 14:35 Источник: «Репортер»

«Репортер»: российский вертолет смог уйти от обстрела турецким ракетным комплексом в Сирии
Вертолет, MOD Russia / globallookpress.com

Российский вертолет смог уйти от обстрела турецким ракетным комплексом в Сирийской Арабской Республике. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Сетевое издание «Репортер» информирует, ссылаясь на зарубежные источники, что некоторое время назад по российскому вертолету, шедшему над трассой М4 в районе сирийского города Телль-Тамер, был открыт огонь из турецкого ПЗРК. Летательный аппарат выпустил тепловые ловушки и ушел от обстрела, отмечается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник портал Avia.pro написал, что ракетоносцы Ту-22М3 в случае необходимости могут ударить по военным Турции в Сирии.

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