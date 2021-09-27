NetEasе: США боятся развязать войну с Россией из-за Индии и ядерного оружия Москвы

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27 сентября 2021, 10:49 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии США, Spc. Jessica Scott / globallookpress.com

США боятся развязать военный конфликт с Российской Федерацией из-за Индии и ядерного арсенала, которым обладает Москва. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

«Считается, что Соединенные Штаты не осмеливаются вступить в войну с Россией из-за ее ядерного оружия», — пишет NetEasе.

При этом издание отмечает, что существует еще одна причина страха Вашингтона перед вооруженным столкновением с РФ — Индия.

Как спрогнозировали китайские журналисты, южноазиатская страна, занимающая второе место в мире по численности населения и имеющая важное географическое положение, с большой долей вероятности займет сторону Москвы в случае американо-российского конфликта. Именно позиция Нью-Дели может оказать решающее влияние на ход данного противостояния, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NetEasе.

Ранее в понедельник портал Avia.pro сообщил, что стратегический бомбардировщик B-52H отработал условный удар по Дальнему Востоку.

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