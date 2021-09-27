Аргументы Недели В мире 13+

NetEasе: США боятся развязать войну с Россией из-за Индии и ядерного оружия Москвы

, 10:49 Источник: «ПолитРоссия»

NetEasе: США боятся развязать войну с Россией из-за Индии и ядерного оружия Москвы
Учения армии США, Spc. Jessica Scott / globallookpress.com

США боятся развязать военный конфликт с Российской Федерацией из-за Индии и ядерного арсенала, которым обладает Москва. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

«Считается, что Соединенные Штаты не осмеливаются вступить в войну с Россией из-за ее ядерного оружия», — пишет NetEasе.

При этом издание отмечает, что существует еще одна причина страха Вашингтона перед вооруженным столкновением с РФ — Индия.

Как спрогнозировали китайские журналисты, южноазиатская страна, занимающая второе место в мире по численности населения и имеющая важное географическое положение, с большой долей вероятности займет сторону Москвы в случае американо-российского конфликта. Именно позиция Нью-Дели может оказать решающее влияние на ход данного противостояния, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации NetEasе.

Ранее в понедельник портал Avia.pro сообщил, что стратегический бомбардировщик B-52H отработал условный удар по Дальнему Востоку.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество