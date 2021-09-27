Издание Avia.pro: российские военные атакуют «Талибан» в случае угрозы для Таджикистана со стороны боевиков

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27 сентября 2021, 09:58 Источник: Avia.pro

Учения армии России, Cover Images / globallookpress.com

Российские военные атакуют «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в случае угрозы со стороны боевиков для Таджикистана, который является союзником Москвы по ОДКБ. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Сетевое издание Avia.pro привело информацию, согласно которой талибы отправили в граничащую с Таджикистаном афганскую провинцию Тахар тысячи бойцов, на вооружении которых, в частности, находятся ПТРК и несколько танков.

Портал предрек, что в случае угрозы для Таджикистана со стороны террористического движения «Талибан» будет атакован силами РФ. На территории среднеазиатской республики действует 201-я российская военная база.

Ранее сегодня тот же сайт написал, что ракетоносцы Ту-22М3 могут ударить по военным Турции в Сирии, если возникнет такая необходимость.

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