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Издание Avia.pro: российские военные атакуют «Талибан» в случае угрозы для Таджикистана со стороны боевиков

, 09:58 Источник: Avia.pro

Издание Avia.pro: российские военные атакуют «Талибан» в случае угрозы для Таджикистана со стороны боевиков
Учения армии России, Cover Images / globallookpress.com

Российские военные атакуют «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) в случае угрозы со стороны боевиков для Таджикистана, который является союзником Москвы по ОДКБ. Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Сетевое издание Avia.pro привело информацию, согласно которой талибы отправили в граничащую с Таджикистаном афганскую провинцию Тахар тысячи бойцов, на вооружении которых, в частности, находятся ПТРК и несколько танков.

Портал предрек, что в случае угрозы для Таджикистана со стороны террористического движения «Талибан» будет атакован силами РФ. На территории среднеазиатской республики действует 201-я российская военная база.

Ранее сегодня тот же сайт написал, что ракетоносцы Ту-22М3 могут ударить по военным Турции в Сирии, если возникнет такая необходимость.

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