Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России
27 сентября 2021, 07:57
Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны Российской Федерации. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.
Согласно утверждению Залужного, угроза «полномасштабной агрессии» в отношении его страны существует в настоящий момент и, возможно, сохранится в будущем. ВСУ делают все возможное для того, чтобы у Москвы «было меньше желаний такой сценарий реализовывать», заверил процитированный «Русской весной» главком.
Официальный Киев обвиняет РФ в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. Российские власти подобные утверждения опровергают.
Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский назвал условия для нового Майдана на Украине.
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