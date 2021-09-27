Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

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27 сентября 2021, 07:57

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны Российской Федерации. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Согласно утверждению Залужного, угроза «полномасштабной агрессии» в отношении его страны существует в настоящий момент и, возможно, сохранится в будущем. ВСУ делают все возможное для того, чтобы у Москвы «было меньше желаний такой сценарий реализовывать», заверил процитированный «Русской весной» главком.

Официальный Киев обвиняет РФ в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский назвал условия для нового Майдана на Украине.

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