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Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

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Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России
Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны Российской Федерации. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Согласно утверждению Залужного, угроза «полномасштабной агрессии» в отношении его страны существует в настоящий момент и, возможно, сохранится в будущем. ВСУ делают все возможное для того, чтобы у Москвы «было меньше желаний такой сценарий реализовывать», заверил процитированный «Русской весной» главком.

Официальный Киев обвиняет РФ в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Ранее сообщалось, что политолог Михаил Погребинский назвал условия для нового Майдана на Украине.

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ДЦ

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Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Главком ВСУ Залужный заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России

Валерий Залужный, главнокомандующий Вооруженными силами Украины, заявил об угрозе «полномасштабной агрессии» со стороны России. Слова военачальника приведены в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

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