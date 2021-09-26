Киевский политолог Погребинский назвал одним из условий для нового Майдана на Украине «массированную поддержку извне»

Киевский политолог Михаил Погребинский назвал условия для нового Майдана на Украине. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с представителями российских СМИ.
«Никакой Майдан не получится, если нет массированной поддержки извне. Он не получится, если нет серьезного финансирования и если атмосфера в стране с высоким уровнем репрессивности, которая может заблокировать организационные вопросы, связанные с необходимостью создания большого эффекта», — отметил Погребинский.
Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Станислав Белковский допустил, что Москва может ввести свои войска в Донбасс, если украинская армия атакует непризнанные ДНР и ЛНР.
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