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Киевский политолог Погребинский назвал одним из условий для нового Майдана на Украине «массированную поддержку извне»

, 11:59 Источник: «Украина.ру»

Киевский политолог Погребинский назвал одним из условий для нового Майдана на Украине «массированную поддержку извне»
Протесты в Киеве в 2014 году, Luca Piergiovanni / globallookpress.com

Киевский политолог Михаил Погребинский назвал условия для нового Майдана на Украине. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре с представителями российских СМИ.

«Никакой Майдан не получится, если нет массированной поддержки извне. Он не получится, если нет серьезного финансирования и если атмосфера в стране с высоким уровнем репрессивности, которая может заблокировать организационные вопросы, связанные с необходимостью создания большого эффекта», — отметил Погребинский.

Как сообщалось ранее в воскресенье, политолог Станислав Белковский допустил, что Москва может ввести свои войска в Донбасс, если украинская армия атакует непризнанные ДНР и ЛНР.

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