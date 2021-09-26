Политолог Белковский: Россия может ввести войска в Донбасс, если армия Украины атакует ДНР и ЛНР
26 сентября 2021, 11:33
Российская Федерация может ввести свои войска в Донбасс, если Вооруженные силы Украины атакуют самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Реализацию такого сценария допустил политолог Станислав Белковский.
По словам аналитика, если Киев организует наступательную операцию против республик, «ссылаясь на то, что это юридически признанная всем миром украинская территория», Москва может перебросить в Донбасс свои войска. Основанием для вмешательства в конфликт при таком варианте развития событий станет защита проживающих в ДНР и ЛНР российских граждан, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Белковский.
Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков спрогнозировал, что военные ВСУ могут массово перейти на сторону РФ в случае столкновения с ее армией.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.