Политолог Белковский: Россия может ввести войска в Донбасс, если армия Украины атакует ДНР и ЛНР

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26 сентября 2021, 11:33

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Российская Федерация может ввести свои войска в Донбасс, если Вооруженные силы Украины атакуют самопровозглашенные ДНР и ЛНР. Реализацию такого сценария допустил политолог Станислав Белковский.

По словам аналитика, если Киев организует наступательную операцию против республик, «ссылаясь на то, что это юридически признанная всем миром украинская территория», Москва может перебросить в Донбасс свои войска. Основанием для вмешательства в конфликт при таком варианте развития событий станет защита проживающих в ДНР и ЛНР российских граждан, отметил процитированный «ПолитНавигатором» Белковский.

Как сообщалось ранее сегодня, эксперт Константин Сивков спрогнозировал, что военные ВСУ могут массово перейти на сторону РФ в случае столкновения с ее армией.

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