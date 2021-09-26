Бывший сотрудник Генштаба Сивков: военные ВСУ могут массово перейти на сторону России в случае столкновения с ее армией

Аргументы Недели → В мире 13+

26 сентября 2021, 09:16

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут массово перейти на сторону Российской Федерации в случае столкновения с ее армией. Такой вариант развития событий допустил эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

Отечественный специалист, основываясь на опыте операции по присоединению Крыма, предрек, что ВСУ «сильно сопротивляться армии России не станут», если между ними произойдет столкновение. По словам Сивкова, украинские военные «скорее всего, по большей части начнут переходить на нашу сторону». После этого вместе с российскими подразделениями представители ВСУ «начнут громить» действующие в их стране националистические формирования, отметил аналитик в эфире одного из YouTube-каналов.

Ранее сегодня сообщалось, что экс-разведчик Яков Кедми высказал прогноз, согласно которому войска Украины «заплатят с процентами» за обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР в случае вмешательства Москвы в конфликт в Донбассе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости