Экс-разведчик Кедми: если Россия вмешается в конфликт в Донбассе, войска Украины «заплатят с процентами» за обстрелы ДНР и ЛНР

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26 сентября 2021, 08:12

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Если Российская Федерация вмешается в конфликт в Донбассе, украинские войска «заплатят с процентами» за обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.

«Терпение России долгое, но оно не бесконечно», — отметил Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.

Экс-разведчик полагает, что в будущем Москва может вмешаться в противостояние на территории Донбасса с целью защиты гражданского населения. По словам Якова Кедми, в этом случае Вооруженные силы Украины «заплатят с процентами» за обстрелы ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович предрек, что армия России «утратит боеспособность на несколько лет», если произойдет столкновение с ВСУ.

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