Экс-разведчик Кедми: если Россия вмешается в конфликт в Донбассе, войска Украины «заплатят с процентами» за обстрелы ДНР и ЛНР
26 сентября 2021, 08:12
Если Российская Федерация вмешается в конфликт в Донбассе, украинские войска «заплатят с процентами» за обстрелы самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий прогноз озвучил Яков Кедми, бывший разведчик из Израиля.
«Терпение России долгое, но оно не бесконечно», — отметил Кедми в эфире YouTube-канала ITON-TV.
Экс-разведчик полагает, что в будущем Москва может вмешаться в противостояние на территории Донбасса с целью защиты гражданского населения. По словам Якова Кедми, в этом случае Вооруженные силы Украины «заплатят с процентами» за обстрелы ДНР и ЛНР.
Как сообщалось ранее в воскресенье, спикер киевской делегации на переговорах по Донбассу Алексей Арестович предрек, что армия России «утратит боеспособность на несколько лет», если произойдет столкновение с ВСУ.
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