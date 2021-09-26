Алексей Арестович: в случае столкновения с ВСУ армия России «утратит боеспособность на несколько лет»
26 сентября 2021, 07:20
В случае столкновения с Вооруженными силами Украины армия России «утратит боеспособность на несколько лет». Соответствующий прогноз в разговоре со СМИ озвучил Алексей Арестович, спикер делегации Киева на переговорах по Донбассу.
Арестович заявил, что у Москвы «нет решающего преимущества» над Украиной в военной сфере.
«Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», — отметил собеседник журналистов.
Алексей Арестович предрек, что армия РФ «утратит боеспособность на несколько лет», если произойдет столкновение с ВСУ.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что политолог Михаил Басараб назвал Андрея Ермака «теневым президентом» Украины.
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