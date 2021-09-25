Политолог Басараб назвал Андрея Ермака «теневым президентом» Украины
25 сентября 2021, 15:14
Руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак является «теневым президентом» страны. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил политолог Михаил Басараб.
Эксперт заявил, что в бывшей советской республике «возник теневой президент Андрей Ермак». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Басараба, в настоящий момент Ермак вместе с официальным главой государства Владимиром Зеленским «демонстративно укрепляет власть».
«Кое-кто видит в этом начала авторитарного режима», — отметил аналитик.
Как сообщалось ранее сегодня, политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что Украину никогда не примут в НАТО.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.