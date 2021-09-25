Политолог Басараб назвал Андрея Ермака «теневым президентом» Украины

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25 сентября 2021, 15:14

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак является «теневым президентом» страны. Соответствующую точку зрения в разговоре с представителями СМИ озвучил политолог Михаил Басараб.

Эксперт заявил, что в бывшей советской республике «возник теневой президент Андрей Ермак». По словам процитированного «ПолитНавигатором» Басараба, в настоящий момент Ермак вместе с официальным главой государства Владимиром Зеленским «демонстративно укрепляет власть».

«Кое-кто видит в этом начала авторитарного режима», — отметил аналитик.

Как сообщалось ранее сегодня, политолог Михаил Погребинский спрогнозировал, что Украину никогда не примут в НАТО.

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