Киевский политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО

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25 сентября 2021, 11:29 Источник: «Украина.ру»

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз в разговоре с российскими журналистами озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

По словам эксперта, бывшая советская республика не сможет вступить в НАТО ни в скором, ни в далеком будущем. Погребинский отметил, что западный блок не примет в свой состав Украину из-за риска столкновения с Москвой.



«Им (имеется в виду НАТО — АН) брать Украину — это значит рисковать возможной военной ситуацией с Россией, они в страшном сне только могут подумать, что какие-то российские вооруженные силы будут разбираться с ними уже, с французами, итальянцами и т.д.», — пояснил аналитик.

Ранее в субботу сообщалось, что экс-офицер Службы безопасности Украины Владимир Мулык высказал мнение, согласно которому политика президента Владимира Зеленского может создать в стране предпосылки к гражданской войне.

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