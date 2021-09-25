Аргументы Недели В мире 13+

Бывший офицер СБУ Мулык: политика Зеленского может создать на Украине предпосылки к гражданской войне

, 09:38

Бывший офицер СБУ Мулык: политика Зеленского может создать на Украине предпосылки к гражданской войне
Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Политика президента Владимира Зеленского может создать на Украине предпосылки к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучил Владимир Мулык, бывший офицер Службы безопасности Украины.

Мулык предрек в эфире YouTube-канала PolitWera, что Зеленский и его команда продолжат реализацию курса, направленного на «узурпацию власти» и «уничтожение системы правосудия» в бывшей советской республике. По словам экс-офицера, это приведет к тому, что «в ближайшее время регионы Украины пошлют Центр подальше».

Политика главы государства может сформировать в стране предпосылки к гражданской войне, полагает Владимир Мулык.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Константин Сивков допустил, что Россия может вмешаться в вооруженный конфликт на территории Донбасса в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Киевский политолог Погребинский: Украина никогда не станет членом НАТО

Киевский политолог Погребинский раскрыл, почему Украина никогда не станет членом НАТО

Украина никогда не станет членом Североатлантического альянса. Соответствующий прогноз в разговоре с российскими журналистами озвучил некоторое время назад Михаил Погребинский, киевский политолог.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

В мире

В мире

Происшествия

Политика

Общество

Происшествия

В мире

Экономика

В мире

Общество

Политика