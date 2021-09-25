Бывший офицер СБУ Мулык: политика Зеленского может создать на Украине предпосылки к гражданской войне

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25 сентября 2021, 09:38

Президент Украины Владимир Зеленский, Hennadii Minchenko / globallookpress.com

Политика президента Владимира Зеленского может создать на Украине предпосылки к гражданской войне. Соответствующую точку зрения озвучил Владимир Мулык, бывший офицер Службы безопасности Украины.

Мулык предрек в эфире YouTube-канала PolitWera, что Зеленский и его команда продолжат реализацию курса, направленного на «узурпацию власти» и «уничтожение системы правосудия» в бывшей советской республике. По словам экс-офицера, это приведет к тому, что «в ближайшее время регионы Украины пошлют Центр подальше».

Политика главы государства может сформировать в стране предпосылки к гражданской войне, полагает Владимир Мулык.

Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Константин Сивков допустил, что Россия может вмешаться в вооруженный конфликт на территории Донбасса в случае наступления Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

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