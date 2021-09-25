Экс-сотрудник Генштаба Сивков: в случае наступления Украины на ДНР и ЛНР армия России может вмешаться и дойти до Приднестровья

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25 сентября 2021, 08:53

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае наступления Вооруженных сил Украины на непризнанные ДНР и ЛНР армия Российской Федерации может вмешаться в конфликт и дойти до Приднестровья. Соответствующий вариант развития событий допустил военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков.

Специалист счел реальным сценарий, при котором Москва может отправить свои войска в Донбасс, если Киев нападет на республики. Сивков предрек, что российские подразделения в короткие сроки разгромят наступательную группировку, после чего вместе с Народной милицией ДНР и ЛНР двинутся вглубь Украины. В итоге армия РФ дойдет до Приднестровья, отметил аналитик на видео, размещенном на одном из YouTube-каналов.

Согласно оценке Константина Сивкова, общее время военной операции Москвы должно составить от одной-двух недель до месяца.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что украинский политолог Максим Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения ДНР и ЛНР к России.

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