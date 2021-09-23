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Украинский политолог Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения ДНР и ЛНР к России

, 10:45

Украинский политолог Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения ДНР и ЛНР к России
Голосование, Victor Lisitsyn / globallookpress.com

Украинский политолог Максим Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения самопровозглашенных ДНР и ЛНР к Российской Федерации. Свою точку зрения эксперт высказал на видео, которое размещено на сайте YouTube.

Согласно приведенным Яли сведениям, на состоявшихся выборах в Госдуму проголосовали порядка 150 тысяч жителей республик Донбасса, являющихся гражданами РФ. Аналитик назвал участие этих людей в выборах «иллюзией» скорого вхождения ДНР и ЛНР в состав России. По словам Максима Яли, у Москвы нет цели присоединять республики.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu предсказал, что военная помощь со стороны американцев может обернуться для Киева вооруженным конфликтом с РФ.

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