Украинский политолог Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения ДНР и ЛНР к России
23 сентября 2021, 10:45
Украинский политолог Максим Яли назвал участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму «иллюзией» скорого присоединения самопровозглашенных ДНР и ЛНР к Российской Федерации. Свою точку зрения эксперт высказал на видео, которое размещено на сайте YouTube.
Согласно приведенным Яли сведениям, на состоявшихся выборах в Госдуму проголосовали порядка 150 тысяч жителей республик Донбасса, являющихся гражданами РФ. Аналитик назвал участие этих людей в выборах «иллюзией» скорого вхождения ДНР и ЛНР в состав России. По словам Максима Яли, у Москвы нет цели присоединять республики.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский портал Sohu предсказал, что военная помощь со стороны американцев может обернуться для Киева вооруженным конфликтом с РФ.
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