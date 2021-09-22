Sohu: военная помощь США может обернуться для Украины вооруженным конфликтом с Россией

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22 сентября 2021, 12:47 Источник: «ПолитРоссия»

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Военная помощь со стороны Соединенных Штатов может обернуться для Украины вооруженным конфликтом с Российской Федерацией. Соответствующий прогноз высказан в материале, появившемся в китайском интернет-сегменте.

Некоторое время назад стало известно, что американские конгрессмены внесли в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Киеву систем противовоздушной и противоракетной обороны.

Как пишет портал Sohu, демонстрируя Украине всяческую поддержку, Вашингтон хочет доказать, что союзники могут по-прежнему рассчитывать на США. Между тем данная помощь на пользу бывшей советской республике не пойдет, отмечает сайт.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского ресурса говорится, что развертывание американских комплексов на украинской территории неизбежно повлечет ответную реакцию РФ, которая будет вынуждена также нарастить военный потенциал на своих границах. В итоге между Киевом и Москвой может разгореться вооруженный конфликт.

Ранее сегодня сообщалось, что глава Северного командования Штатов Глен Ван Херк назвал Россию главной военной угрозой для его страны.

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