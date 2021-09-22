Глава американского Северного командования Глен Ван Херк назвал Россию главной военной угрозой для США

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22 сентября 2021, 07:29

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Глен Ван Херк, глава американского Северного командования, назвал Российскую Федерацию главной военной угрозой для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Ван Херк сделал в разговоре со СМИ.

По словам собеседника издания Air Force Magazine, наибольшую опасность для США в настоящий момент представляет не Китай, а Москва.

«Подводные лодки, бомбардировщики, крылатые ракеты и тому подобное — Россия представляет главную военную угрозу», — отметил Глен Ван Херк.

Ранее на текущей неделе портал «Репортер» написал, что в ходе маневров «Запад-2021» РФ «нанесла имитационный ядерный удар» по американским силам в Польше.

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