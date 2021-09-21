«Репортер»: во время учений «Запад-2021» Россия «нанесла имитационный ядерный удар» по американским войскам в Польше

Аргументы Недели → В мире 13+

21 сентября 2021, 15:17 Источник: «Репортер»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В ходе учений «Запад-2021» Российская Федерация «нанесла имитационный ядерный удар» по войскам США, дислоцированным в Польше. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Некоторое время назад состоялись маневры «Запад-2021», часть этапов которых прошла в Калининградской области и Белоруссии. Портал «Репортер» пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что в рамах учений РФ «нанесла имитационный ядерный удар» по американским войскам в Польше.

В процитированной публикации отмечается, что в ходе маневров пара ракетоносцев Ту-22М3 «смоделировала нападение» на структуру военного командования США на польской территории. Также подразделение артиллеристов, оснащенное 203-мм тяжелыми самоходными пушками 2С7М «Малка», провело реалистичные стрельбы с использованием спецснарядов. Основная задача данных систем заключается в ведении огня ядерными артиллерийскими боеприпасами, указывает сайт.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu констатировал, что «Соединенные Штаты боятся российской военной мощи».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости