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21 сентября 2021, 12:16 Источник: «ПолитРоссия»

Истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

США испытывают страх перед военной мощью Москвы. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском сегменте интернета.

«Соединенные Штаты боятся российской военной мощи. С точки зрения сверхзвукового оружия, атомных подводных лодок, а также межконтинентальных баллистических ракет, американцы уступают своим российским оппонентам», — пишет сайт Sohu.

Также в материале портала, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что Вашингтон и Москва «не могут не конфликтовать на текущем отрезке истории».

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina указал на то, что атомные субмарины РФ способны атаковать ракетами материковую часть США за десять минут.

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