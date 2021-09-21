Китайский портал Sohu: «Соединенные Штаты боятся российской военной мощи»

США испытывают страх перед военной мощью Москвы. Об этом говорится в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском сегменте интернета.
«Соединенные Штаты боятся российской военной мощи. С точки зрения сверхзвукового оружия, атомных подводных лодок, а также межконтинентальных баллистических ракет, американцы уступают своим российским оппонентам», — пишет сайт Sohu.
Также в материале портала, пересказанном «ПолитРоссией», отмечается, что Вашингтон и Москва «не могут не конфликтовать на текущем отрезке истории».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sina указал на то, что атомные субмарины РФ способны атаковать ракетами материковую часть США за десять минут.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.