Sina: российские атомные субмарины в Арктике могут атаковать ракетами материковую часть США за десять минут

Аргументы Недели → В мире 13+

21 сентября 2021, 10:29 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские атомные подлодки в Арктике могут атаковать ракетами материковую часть Соединенных Штатов за десять минут. На это указывается в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Портал Sina констатирует, что Арктика круглый год покрыта льдами, под которыми атомным субмаринам, вооруженным баллистическими ракетами, легко скрываться и оставаться незамеченными системами разведки и обнаружения. Сайт отмечает, что данная особенность арктической зоны делает ее «важной областью для деятельности» подлодок РФ. Запущенные ими ракеты могут долететь до материковой части США за десять минут, говорится в пересказанном «ПолитРоссией» материале Sina.

«Это представляет огромную стратегическую угрозу для Америки», — пишет китайский ресурс.

Ранее во вторник сетевое издание Avia.pro сообщило, что в первый день маневров Украины и НАТО Rapid Trident 2021 Москва отправила в Черное море около 20 кораблей и субмарин.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости