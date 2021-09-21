Avia.pro: в первый день маневров Украины и НАТО Rapid Trident 2021 Россия отправила в Черное море около 20 кораблей и подлодок

В первый день учений Украины и Североатлантического альянса Rapid Trident 2021 Российская Федерация отправила в Черное море около 20 кораблей и подлодок. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.
Накануне на Украине стартовали совместные с НАТО учения Rapid Trident 2021, к которым будут привлечены в общей сложности порядка шести тысяч военных из пятнадцати государств. Портал Avia.pro отметил, что в первый день маневров РФ отправила в акваторию Черного моря около 20 надводных кораблей и субмарин. Согласно имеющейся информации, данные силы выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы.
Ранее во вторник тот же самый сайт написал, что во время летних учений в Крыму российские танки защищали решетками на случай ударов киевских беспилотников Bayraktar TB2.
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