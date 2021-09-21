Avia.pro: во время летних учений в Крыму российские танки защищали решетками на случай ударов украинских дронов Bayraktar TB2

Во время летних учений на территории Крымского полуострова российские танки защищали решетками на случай ударов украинских беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что в ходе прошедших минувшим летом маневров в Крыму на танки Т-72Б3 береговой обороны Черноморского флота РФ наваривали решетки. Их назначение — противостоять поражающему действию боевых частей снарядов, имеющихся на вооружении украинских дронов Bayraktar TB2.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, командующий киевской силовой операцией в Донбассе Сергей Наев выступил с утверждением, согласно которому Москва «может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины» в любое удобное для себя время.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.