Avia.pro: во время летних учений в Крыму российские танки защищали решетками на случай ударов украинских дронов Bayraktar TB2

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21 сентября 2021, 07:28 Источник: Avia.pro

Танк, MOD Russia / globallookpress.com

Во время летних учений на территории Крымского полуострова российские танки защищали решетками на случай ударов украинских беспилотников Bayraktar TB2. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, ссылаясь на зарубежные источники, что в ходе прошедших минувшим летом маневров в Крыму на танки Т-72Б3 береговой обороны Черноморского флота РФ наваривали решетки. Их назначение — противостоять поражающему действию боевых частей снарядов, имеющихся на вооружении украинских дронов Bayraktar TB2.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, командующий киевской силовой операцией в Донбассе Сергей Наев выступил с утверждением, согласно которому Москва «может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины» в любое удобное для себя время.

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