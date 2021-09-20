Командующий ООС Наев: Россия «может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины» в любое удобное для себя время

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20 сентября 2021, 16:55

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Российская Федерация «может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины» в любое удобное для себя время. С соответствующим утверждением в разговоре со СМИ выступил Сергей Наев, командующий киевской Операцией объединенных сил (ООС) в Донбассе.

Наев указал на «стремительную милитаризацию» Крыма и заявил, что «военные угрозы со стороны РФ» на южном направлении «с каждым годом только растут». По словам собеседника журналистов, Москва «может перейти к реальным боевым действиям на юге Украины» в любое удобное для себя время.

Официальный Киев обвиняет Россию в развязывании вооруженного конфликта на территории Донбасса, продолжающегося с весны 2014 года. Власти РФ подобные утверждения опровергают.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Михаил Погребинский высказал мнение, согласно которому попытка обстрела украинскими силами Крыма привела бы к реальной войне с Москвой.

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