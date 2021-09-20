Киевский политолог Погребинский: попытка обстрела Крыма Украиной привела бы к реальной войне с Россией

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20 сентября 2021, 13:10 Источник: «Газета.Ru»

Учения армии России, MOD Russia / globallookpress.com

Попытка обстрела Крымского полуострова Украиной привела бы к реальному военному конфликту с Российской Федерацией. Соответствующую точку зрения в разговоре со СМИ озвучил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Эксперт прокомментировал учения украинской морской авиации в Херсонской области, которая граничит с Крымом. В ходе данных маневров были отработаны пуски ракет и бомбометание.

Погребинский отметил, что «на настоящую войну в Киеве не пойдут, но будут всячески имитировать противостояние».

«Представьте, если бы украинцы попробовали реально обстрелять Крым, то это привело бы выдуманную Киевом украино-российскую войну в реальную, где будет огромное число жертв», — заявил аналитик.

Ранее сообщалось, что спикер киевской делегации на переговорах об урегулировании ситуации на востоке Украины Алексей Арестович допустил вероятность развертывания в Донбассе системы «Железный купол».

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