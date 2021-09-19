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19 сентября 2021, 20:13

Системы «Железный купол», Ariel Jerozolimski / globallookpress.com

Спикер делегации Киева на переговорах об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины Алексей Арестович допустил возможность развертывания в Донбассе системы «Железный купол».

Некоторое время назад стало известно, что американские конгрессмены внесли в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу украинской стороне комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, включая «Железный купол».

Арестович в разговоре со СМИ выразил уверенность в том, что в случае получения данных систем от Соединенных Штатов одна из них будет размещена на территории Донбасса, где с весны 2014 года продолжается военное противостояние.

«Я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого города, как Мариуполь, например», — заявил собеседник журналистов.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский переговорщик Сергей Гармаш спрогнозировал, что «Россия никогда не аннексирует Донбасс».

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